نائب : يحمل الحكومة عدم اعادة المفسوخين من الحشد ويؤكد انها ظالمة

2020/10/02 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- حمل النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي الحكومة المركزية مسؤولية عدم اعادة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي الى الخدمة، لافتا الى ان الحشد الشعبي تعرض الى الظلم بسبب عدم اعادة ابنائه الى الخدمة على عكس ماحصل مع باقي القوات الامنية وممن بايع داعش وسلم سلاحه في فترة من الفترات.وقال البلداوي في بيان […]

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