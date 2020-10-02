2020/10/02 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 4785 إصابة جديدة وسط تفش غير مسبوق لكورونا في دهوك بغداد – قصي منذر انقرة – ماهر اوغلو اوقفت السلطات التركية الرحلات الجوية مع العراق بدءا من اليوم، فيما يعتقد انه اجراء لتفادي تفشي كورونا.وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس (تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع […]

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