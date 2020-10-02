وزير الخارجية لنظيره الاذري : من تجاربنا السابقة .. الحرب ليست طريقا للوصول الى الاهداف

2020/10/02 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ دعا وزير الخارجيّة فؤاد حسين طرفي النزاع (آذربيجان وأرمينيا) إلى الارتكان إلى المُفاوَضات، واعتماد الحُلُول السياسيّة في حلحلة الخلاف الدائر بينهما؛ استناداً إلى مبادئ القانون الدوليّ، والقرارات الدوليّة.جاء ذلك , في الاتصال الهاتفيّ الذي تلقّاه الوزير من نظيره الأذريّ جيحون بيراموف؛ لإطلاع العراق على صورة الأزمة بين البلدين، والجُذُور التاريخيّة للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن ".وقال حسين بحسب بيان لوزارة الخارجية ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه: " تمنياتنا لطرفي النزاع الرُّجُوع إلى طاولة المُفاوَضات".واضاف :" من تجاربنا السابقة؛ ونتيجة لتعرّض المنطقة الى حروب عديدة، واستناداً الى مبادئنا ، فانّنا لا نرى في العنف والحرب طريقاً للوصول الى الاهداف"./انتهى2

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