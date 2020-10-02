المغربي عمر المنصوري يصل الى النجف ويلتحق بتدريبات نفط الوسط

2020/10/02 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ وصل محترف نادي نفط الوسط اللاعب المغربي عمر المنصوري الى مدينة النجف للالتحاق بتدريبات الفريق تحضيرا للموسم المقبل.وقال المدير الإداري للفريق نبيل عباس للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان اللاعب المغربي عمر المنصوري وصل الى مدينة النجف وسيباشر بالتدريبات اعتبارا من يوم غد السبت ،تحت اشراف المدرب جمال علي والطاقم الفني ".وبين :" ان الادارة اكملت ايضا اصدار تأشيرة الدخول للاعب السيراليوني شيكا فوفانا ، ومن المؤمل ان يلتحق خلال اليومين المقبلين ، على ان تكتمل صفوف الفريق بشكل تام قبل انطلاق المعسكر التدريبي منتصف الاسبوع المقبل".واشار الى :" ان نفط الوسط سعى لتأمين معسكر خارجي في مصر ، وينتظر انتهاء الموافقات من الجانب المصري ، وفي حال تأخر وصولها سيكون هناك معسكر داخلي بديل في مدينة اربيل ".يشار الى ان نفط الوسط انهى إلى الآن صفقتين للمحترفين وهناك مفاوضات مع لاعبين آخرين ستحسم خلال الايام المقبلة./انتهى

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