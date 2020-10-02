اربيل يتعاقد مع محترف برازيلي

2020/10/02 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ انهت ادارة نادي اربيل تعاقدها مع اللاعب البرازيلي ايرتون ريبيرو سانتوس لتمثيل الفريق في منافسات الموسم المقبل.وقال المنسق الإعلامي لنادي اربيل ريبين رمزي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ :" انتهت الادارة من التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب البرازيلي ايرتون ريبيرو سانتوس ، الذي سيعزز خط وسط اربيل للامكانيات التي يمتلكها ".وبين :" ان اللاعب ايرتون من مواليد (1990) و يلعب في خط الوسط ، ويعد من التعاقدات المهمة بالنسبة للمحترفين ويعول المدرب عليه ليكون واحدا من الركائز المهمة للفريق ".يشار الى ان اللاعب البرازيلي مثل عددا من الاندية الكبري في البرازيل واوروبا منها ( فلامينجو، انترناسيونال، بوتافوكو، فلومينسي)في البرازيل و ( بنفيكا) البرتغالي و في الدوري القبرصي./انتهى

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