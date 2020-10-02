تعاقد ادارة نادي اربيل مع لاعب كرة برازيلي وآخر جنوب أفريقي

2020/10/02 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشفت الهيأة الادارية لنادي اربيل اليوم الجمعة (2 أيلول 2020)، عن تعاقدها مع لاعب وسط برازيلي، ومهاجم من جنوب افريقيا، لتمثيل الفريق الكروي في الموسم 2020 – 2021.

وذكرت الادارة في بيان تلقته ( بغداد اليوم) ،انها: تعاقدت مع لاعب الوسط البرازيلي ايرتون ريبيرو سانتوس، وهو من مواليد (1990)"، ومهاجم من جنوب افريقيا هو وليم تواله، وهو من مواليد 1990 أيضا".

واضافت،إن:" سانتوس لعب في اندية كبيرة بالبرازيل واوروبا، منها ( فلامينكو، انترناسيونال، بوتافوكو، فلومينسي) من البرازيل، و ( بنفيكا) من البرتغال، واحترف في صفوف احد الاندية بالدوري القبرصي، كما لعب تواله في اندية بالدوري الجنوب أفريقي".

وبينت، إن" بطاقة اللاعبين وصلت اليوم الجمعة الى نادي اربيل ".

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