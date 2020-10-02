زمن موناليزا الحزينة: الفصل التاسع/ 5 - دلور ميقري

2020/10/02 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري ذلك العام، الذي رُزق فيه جمّو بابنة ثانية، ترافق مع فجيعته بكلّ من والدته ومعلّمه، الأمير.



إلى ذلك، كان عاماً تميّزَ بالاضطرابات السياسية، الناجمة عن تبوّؤ العقيد الشيشكلي لسدّة الرئاسة.



لقد حاول استحواذ السلطات الدستورية، الممنوحة للبرلمان، كما عمل على كبح نفوذ الأحزاب التقليدية من خلال تبنّي تنظيمٍ باسم " حزب التحرير العربي ".



لكن دعايات البعثيين وأضرابهم، كانت تغمز من قناة الأصل الكرديّ للعقيد ......





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