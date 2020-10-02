دور أوباما في خدمة الإحتلال ا لفارسي- الروسي - على جدار الثورة السورية رقم: 302 - جريس الهامس

2020/10/02 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس دورأوباما في خدمة الإحتلال الإيراني والروسي- على جدار الثورة السورية رقم: 302 شرح المناضل الفلسطيني إدوار سعيد في كتابه " الإستشراق "موقف زميله في الجامعة " باراك أوباما " في عدائه العنصري للعرب ,, وتأييده المطلق للشعب الإيراني تحت حكم نظام الملالي إلى تأييده بغير حدود للإحتلال الصهيوني لفلسطين والقدس العربية كحق تاريخي أسطوري لهم .كان ذلك قبل أن يصبح رئيساً...وصدر مؤخراًكتاب هام ورئيسي ح ......





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