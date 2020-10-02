بلومبيرغ: الإصلاحات متاحة في العراق في حال تعاون الكاظمي مع المتظاهرين

2020/10/02 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد المتظاهرون إلى ساحات الاحتجاج وهم مصممون على استكمال ما بدأوا به، من دون أن تتغير مطالبهم المتمثلة في تحقيق إصلاح شامل للنظام السياسي، ووضع حد للفساد ووقف التدخل الأجنبي في شؤون البلاد والقضاء على البطالة.

وأكدت وكالة بلومبيرغ في مقال، ان العراق بحاجة الى المزيد من الإصلاحات التي قد تكون متاحة في حال تعاون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع المتظاهرين الذين أطلقوا الشرارة الأولى للاحتجاجات، مشيرة الى ان تعاون المتظاهرين مع الكاظمي أفضل لهم من معاداته.

ويشير المقال إلى أن المتظاهرين ورئيس الوزراء يحتاجون بعضهم البعض، في ظل افتقارهم إلى قائد حقيقي وقوة مسلحة تحميهم من مكائد السياسيين والميليشيات المدعومة من إيران.

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