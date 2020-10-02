كندا تعلن مراقبة الهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية والعسكرية في العراق

2020/10/02 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كندا مراقبتها حوادث الهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية، والعسكرية في العراق، مشيرة الى إجراءها قراءة دقيقة للهجمات الأمنية.

وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، إن بلاده ملتزمة بمهامها في الشرق الأوسط، وببرنامج حلف الناتو في مجال تدريب العسكري.

وعن الهجوم الذي تعرضت له محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، أكد الوزير أن حماية أمن القوات الكندية في مقدمة أولويات بلاده.

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