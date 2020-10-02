2020/10/02 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، مجمل الإيرادات الجمركية والضريبية المتحققة لشهر أيلول الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان أن مجمل الإيرادات الجمركية والضريبية المتحققة لشهر أيلول لعام الفين وعشرين بلغ مائة مليار وتسعمائة وتسعة وسبعين مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف دينار، والناتجة من حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية.

وأكدت الهيئة بحسب البيان ان الإيرادات المتحققة جاءت بعد توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الأمني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية وتعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ الحدودية: أكثر من 100 مليار دينار إيرادات شهر أيلول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ الحدودية: أكثر من 100 مليار دينار إيرادات شهر أيلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).