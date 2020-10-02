على العكس من ترمب وميلانيا.. بنس وزوجته سالمان من الإصابة بكورونا

2020/10/02 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض ان فحص فيروس كورونا الذي اجري لمايك بنس نائب الرئيس الأميركي اظهر سلامته من المرض.

وأكد ديفين اومالي المتحدث باسم نائب الرئيس في تغريدة على تويتر، ان نتائج الفحص الذي أجري صباح اليوم لبنس وزوجته كانت سلبية، وهو ما يعني بالتالي عدم اصابتهما بالعدوى، مبينا ان نائب الرئيس يخضع يوميا لاختبار روتيني للتأكد من سلامته، وأنه يتمتع الان بصحة جيدة .

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