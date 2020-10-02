خبير اقتصادي يضع “خطة ذهبية” تمنح العراق اكثر من 16 ترليون”تسد الرواتب لعامين”… ويؤشر 16جهة “وارداتها مخفية”

يس عراق – بغداد
وجهت إحدى الموظفات في مصرف الرافدين، وتدعى فكتوريا جرجيس، وهي بمنصب وكيل مدير عام في مصرف الرافدين/ الإدارة العامة، رسالة الى الحكومة وفيها تفاصيل مهمة وخطيرة عن الخريطة المالية العراقية، وطرق الحصول على الأموال العراقية الضائعة.
وقالت ضمن رسالتها: بدل الاستدانة والبحث عن حلول مرتبكة ومستعجلة وغير مدروسة لحل مشكلة الأزمة الأقتصادية والمالية في العراق وإغراق العراق في ديون ﻻسبيل له للفكاك منها، مادام المفسدون يمرحون في مؤسساته، لذا عليكم أولا تصحيح مسار السياسات المالية للحكومات السابقة وتلاعب مسؤوليها بمقدرات الوطن وعائدات الدولة.
واضافت: أن وزارة النفط العراقية تُزوّد مصافيه بمليون برميل نفط يوميا.
وهذا ماذكره أكثر من مسؤول، طبعا هذا النفط يُكرّر داخل المصافي، ويُحوّل برميل النفط إلى 100 لتر بنزين أو 100 لتر كاز أويل تزود به محطات الوقود فيصبح على ما يأتي:-
ال 1،000،000 برميل نفط × 100 لتر بنزين أو كاز = 100،000،000 مئة مليون لتر بنزين أو كاز.
يباع اللتر الواحد من البنزين العادي جدا والكاز في الداخل العراقي ب 450 دينار .
إذن فإن وارد الدولة من المشتقات النفطية (بنزين – كاز) فقط يوميا:
100،000،000 لتر × 450 دينار = 45,000,000,000 مليار دينار يوميا.
ويكون واردها شهريا :
45,000,000,000 مليار دينار × 30 يوم = 1,350,000,000,000 تريليون دينار شهريا.
ويصبح واردها من المشتقات النفطية سنويا:
1,350,000,000,000 تريليون دينار × 12 شهرا =
16,200,000,000,000 تريليون ومئتي مليار دينار سنويا واردات العراق من المشتقات النفطية (البنزين والكاز) فقط.
وتابعت: فأين يذهب هذا المبلغ المهول المخفي والذي يتجاهله جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارتي النفط والمالية وغالبية النواب والمسؤولين، وجميعهم لم يتجرأ على فتح هذا الموضوع بتاتا!.
واضافت: هذا المبلغ يارئيس مجلس الوزراء، وياوزير المالية كافٍ لتسديد رواتب جميع موظفين العراق من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة لمدة سنتين، فهل لديكم الجرأة على مصارحتنا وإخبارنا عن هذا المبلغ المهول إلى أين يذهب؟، ناهيكم عن عائدات الغاز وبنزين الطائرات والنفط الأبيض والنفط الأسود، ناهيكم عن الإيرادات غير النفطية التي تغطي رواتب الموظفين لسنوات وتوفر الخدمات لجميع المدن والمحافظات وقطاعات الدولة ؟
واشارت جرجيس الى هدر الاموال بعدة اسئلة ايضا :
1.
أين إيرادات الهيئة العامة للضرائب؟!
2.
أين إيرادات وزارة الاتصالات وشبكات الهاتف النقال؟!
3.
أين إيرادات هيئة الاتصالات وشبكات الأنترنت؟!
4.
أين إيرادات المنافذ الحدودية ودوائر الكمارك في جميع المنافذ؟! وبدورنا نسأل: لماذا يفتح في كردستان 24 منفذا حدوديا لم يدخل الدولة منها دينار واحد، في حين تغلق في الوسط والجنوب بداعي الخوف من انتقال وباء فيروس كورونا؟!
5.
أين إيرادات المطارات والخطوط الجوية العراقية؟!
6.
أين إيرادات أمانة بغداد؟!
7.
أين إيرادات دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق؟!
8.
أين إيرادات دوائر المرور العامة؟!
9.
أين إيرادات وزارة الكهرباء؟!
10.
أين إيرادات دوائر الماء والمجاري في عموم العراق؟!
11.
أين إيرادات وزارة الصحة؟!
12.
أين إيرادات البلديات في عموم محافظات العراق؟!
13.
أين إيرادات وزارة الزراعة؟!
14.
أين إيرادات وزارة الموارد المائية؟!
15.
أين إيجارات عقارات الدولة؟!
16.
وأين إيرادات سفن وبواخر نقل النفط؟؟
وبينت: آن لكم إيقاف هدر أموال العراقيين في كل من الزوايا الآتية:-
1.
مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي؛ فخسائر العراق السنوية منه تقدر ب 4 مليار دولار !
2.ضياع مليارَيْ دولار سنويا في كوميشنات وزارة التجارة!
3.
موازنات الوقفين: الشيعي والسني المهولة!
وخلصت جرجيس رسالتها قائلة: المهم أن هذه الإيرادات، لو وصلت بصورة صحيحة لخزينة الدولة لكان النفط موردا ثانويا للشعب العراقي وليس موردا رئيسا.
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