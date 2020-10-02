خبير اقتصادي يضع “خطة ذهبية” تمنح العراق اكثر من 16 ترليون”تسد الرواتب لعامين”… ويؤشر 16جهة “وارداتها مخفية”

2020/10/02 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

وجهت إحدى الموظفات في مصرف الرافدين، وتدعى فكتوريا جرجيس، وهي بمنصب وكيل مدير عام في مصرف الرافدين/ الإدارة العامة، رسالة الى الحكومة وفيها تفاصيل مهمة وخطيرة عن الخريطة المالية العراقية، وطرق الحصول على الأموال العراقية الضائعة.

وقالت ضمن رسالتها: بدل الاستدانة والبحث عن حلول مرتبكة ومستعجلة وغير مدروسة لحل مشكلة الأزمة الأقتصادية والمالية في العراق وإغراق العراق في ديون ﻻسبيل له للفكاك منها، مادام المفسدون يمرحون في مؤسساته، لذا عليكم أولا تصحيح مسار السياسات المالية للحكومات السابقة وتلاعب مسؤوليها بمقدرات الوطن وعائدات الدولة.

واضافت: أن وزارة النفط العراقية تُزوّد مصافيه بمليون برميل نفط يوميا.



وهذا ماذكره أكثر من مسؤول، طبعا هذا النفط يُكرّر داخل المصافي، ويُحوّل برميل النفط إلى 100 لتر بنزين أو 100 لتر كاز أويل تزود به محطات الوقود فيصبح على ما يأتي:-

ال 1،000،000 برميل نفط × 100 لتر بنزين أو كاز = 100،000،000 مئة مليون لتر بنزين أو كاز.

يباع اللتر الواحد من البنزين العادي جدا والكاز في الداخل العراقي ب 450 دينار .

إذن فإن وارد الدولة من المشتقات النفطية (بنزين – كاز) فقط يوميا:

100،000،000 لتر × 450 دينار = 45,000,000,000 مليار دينار يوميا.

ويكون واردها شهريا :

45,000,000,000 مليار دينار × 30 يوم = 1,350,000,000,000 تريليون دينار شهريا.

ويصبح واردها من المشتقات النفطية سنويا:

1,350,000,000,000 تريليون دينار × 12 شهرا =

16,200,000,000,000 تريليون ومئتي مليار دينار سنويا واردات العراق من المشتقات النفطية (البنزين والكاز) فقط.

وتابعت: فأين يذهب هذا المبلغ المهول المخفي والذي يتجاهله جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارتي النفط والمالية وغالبية النواب والمسؤولين، وجميعهم لم يتجرأ على فتح هذا الموضوع بتاتا!.

واضافت: هذا المبلغ يارئيس مجلس الوزراء، وياوزير المالية كافٍ لتسديد رواتب جميع موظفين العراق من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة لمدة سنتين، فهل لديكم الجرأة على مصارحتنا وإخبارنا عن هذا المبلغ المهول إلى أين يذهب؟، ناهيكم عن عائدات الغاز وبنزين الطائرات والنفط الأبيض والنفط الأسود، ناهيكم عن الإيرادات غير النفطية التي تغطي رواتب الموظفين لسنوات وتوفر الخدمات لجميع المدن والمحافظات وقطاعات الدولة ؟

واشارت جرجيس الى هدر الاموال بعدة اسئلة ايضا :

1.



أين إيرادات الهيئة العامة للضرائب؟!

2.



أين إيرادات وزارة الاتصالات وشبكات الهاتف النقال؟!

3.



أين إيرادات هيئة الاتصالات وشبكات الأنترنت؟!

4.



أين إيرادات المنافذ الحدودية ودوائر الكمارك في جميع المنافذ؟! وبدورنا نسأل: لماذا يفتح في كردستان 24 منفذا حدوديا لم يدخل الدولة منها دينار واحد، في حين تغلق في الوسط والجنوب بداعي الخوف من انتقال وباء فيروس كورونا؟!

5.



أين إيرادات المطارات والخطوط الجوية العراقية؟!

6.



أين إيرادات أمانة بغداد؟!

7.



أين إيرادات دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق؟!

8.



أين إيرادات دوائر المرور العامة؟!

9.



أين إيرادات وزارة الكهرباء؟!

10.



أين إيرادات دوائر الماء والمجاري في عموم العراق؟!

11.



أين إيرادات وزارة الصحة؟!

12.



أين إيرادات البلديات في عموم محافظات العراق؟!

13.



أين إيرادات وزارة الزراعة؟!

14.



أين إيرادات وزارة الموارد المائية؟!

15.



أين إيجارات عقارات الدولة؟!

16.



وأين إيرادات سفن وبواخر نقل النفط؟؟

وبينت: آن لكم إيقاف هدر أموال العراقيين في كل من الزوايا الآتية:-

1.



مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي؛ فخسائر العراق السنوية منه تقدر ب 4 مليار دولار !

2.ضياع مليارَيْ دولار سنويا في كوميشنات وزارة التجارة!

3.



موازنات الوقفين: الشيعي والسني المهولة!

وخلصت جرجيس رسالتها قائلة: المهم أن هذه الإيرادات، لو وصلت بصورة صحيحة لخزينة الدولة لكان النفط موردا ثانويا للشعب العراقي وليس موردا رئيسا.

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