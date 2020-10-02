العفو الدولية تدعو الحكومة العراقية إلى تحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات

2020/10/02 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق أكبر موجة احتجاجات في العراق، دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة العراقية الى تحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عام.

واكدت المنظمة في بيان ان العام الماضي، خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ووضع حد للفساد، وبدلاً من معالجة هذه المظالم، ردّت قوات الأمن العراقية بالهجوم عليهم وقتلهم، ولا يزال العشرات من النشطاء يتعرضون للمطاردة والقتل.

أضاف البيان ان على الحكومة العراقية تكثيف جهودها من أجل تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين قتلوا أثناء ممارسة حقهم في التجمع السلمي، كما طالب أيضا بالكشف عن مصير المختفين قسراً في عموم البلاد.

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