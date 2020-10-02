دزئي: هناك محاولات لزعزعة الأمن بكردستان من قبل من يؤمن بالعنف والفوضى

2020/10/02 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دز‌ئي، على ضرورة حماية أمن وسلامة افراد البعثات الدبلوماسية في الإقليم وباقي انحاء العراق.

وأوضح دزئي في تصريح، ان الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الدبلوماسيين والبعثات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا، تنص على ان من واجب الدولة المضيفة لتلك البعثات، توفير كامل الحماية والسلامة لها وللعاملين بها، وهو ما ينطبق على العراق بمجمله وإقليم كردستان.

وأضاف دزئي ان التهديدات التي تواجهها السفارات الأجنبية والتي دفعت الولايات المتحدة لإعلان استعدادها لإغلاق سفارتها في بغداد، تلحق اضرار كبيرة بالعراق والمنطقة، مشيرا الى وجود محاولات لزعزعة الامن في كردستان من قبل من يؤمن بالعنف والفوضى، ومن لا يعجبه الامن والاستقرار السائد في الإقليم.

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