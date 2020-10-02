اليابان أمام كارثة ديموغرافية تهدد اقتصادها

2020/10/02 | 19:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تواجه اليابان أخطر مشكلة ديموغرافية حتى الآن، حوالي ثلث سكانها أكبر من سن الخامسة والستين، يوجد حوالي شخصين في سن العمل لكل متقاعد في الدولة.

اليابان لديها رئيس وزراء جديد، يوشيهيدي سوغا، وهو الآن زعيم ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقد تعهد بمواصلة سياسات سلفه الشهير شينزو آبي، والجهود الفورية لمساعدة اقتصاد البلاد على شق طريق العودة من ويلات الوباء وعمليات الإغلاق والحجر الصحي الذي بدا أنه يتطلب حلولا فورية لمواجهة الخطر الذي سوف تنعكس نتائجه على اقتصاد البلاد، حسب المقال المنشور على موقع مركز المصلحة الوطنية.

يقول أي شيء عن القضايا الأكثر جوهرية والأكثر أهمية التي تواجه البلاد: الحاجة الملحة للتعامل مع شيخوخة اليابان، التركيبة السكانية.

هذا مخيب للآمال، أكثر من أي تأثير منفرد، فإن هذا الاتجاه في الشيخوخة، الشديد لدرجة أن عدد سكان اليابان يتقلص في الواقع، هو المسؤول عن الأداء الاقتصادي الضعيف للبلاد في ربع القرن الماضي.



في نهاية المطاف، سيتم الحكم على جميع السياسات، سواء من حكومة سوغا أو من سيخلفها، من خلال مدى تعاملها مع هذه المسألة الديموغرافية.انتهى 25

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