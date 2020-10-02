2020/10/02 | 19:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل يبرم صفقتين من العيار الثقيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل يبرم صفقتين من العيار الثقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).