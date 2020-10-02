بالصورة.. جدول رحلات الناقل الوطني العراقي ليوم غد السبت

2020/10/02 | 19:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق -بغداد

اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم غد السبت 3 تشرين الاول 2020.ونوهت الشركة الى ان رحلاتها طهران ومشهد واسطنبول وانطاليا هي رحلات اجلاء العراقيين العالقين هناك.

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