محترفان جديدان في صفوف اربيل

2020/10/02 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد.اعلن نادي اربيل الرياضي، عن ضم محترفين جديدين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “نادي اربيل تعاقد مع اللاعب الجنوب افريقي ويليام توالا الذي سبق وأن لعب مع أندية في الدوري الجنوب افريقي الممتاز”.

واضاف ان “اربيل تعاقد البرازيلي ايرتون سانتوس قادما من الدوري القبرصي الممتاز، وقد سبق له وأن لعب مع بنفيكا البرتغالي، فلومينينسي، فلامينغو وبوتافوغو البرازيلي”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الـ25 من الشهر الجاري.



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