اصابة مدير عام تربية البصرة بفايروس كورونا

2020/10/02 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة /نينا/ اعلنت مديرية تربية البصرة عن اصابة مديرها العام الدكتور عبدالحسين سلمان عبدالحسن بفايروس كورونا .وذكر اعلام المديرية في بيان مقتضب : " تأكدت اصابة المدير العام بفايروس كورونا ، مما استدعى دخوله الحجر الصحي "./ انتهى

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