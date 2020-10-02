عضو بالمالية النيابية : الحكومة لديها اموال كافية وتأخير رواتب الموظفين امر غامض وغير مقبول

2020/10/02 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد :" ان تأخير رواتب الموظفين امر غامض وغير مقبول اطلاقا".وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحكومة لديها اموال كافية لتوزيع الرواتب ، واللجنة المالية تبحث في حالة الغموض بعدم توزيعها ".واضاف رشيد :" ان هناك ازمة مالية ، لكن الحكومة ملزمة بتوزيع الرواتب ، وعليها الوفاء بالتزاماتها دون تأخير "./انتهى3

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