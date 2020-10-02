القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة في الديوانية

2020/10/02 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية / نينا/ القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على متهم بحيازة مواد مخدرة .وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " ان نقطة تفتيش عفك القت القبض على شخص بحوزته كمية من مادة الكرستال وحشيشة وعجينة مخدرة ،واربع امبولات للشم وحبوب مخدرة ".واضاف " تم تسليم المتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءت القانونية بحقه".



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