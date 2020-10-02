استقالة وزير إسرائيلي بسبب قيود على الاحتجاجات في إطار مكافحة كورونا

2020/10/02 | 19:13 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس (رويترز) - استقال عساف زامير وزير السياحة الإسرائيلي يوم الجمعة احتجاجا على قانون جديد يقيد المظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقال إن هذا الإجراء لم يترك له ”ذرة ثقة“ في نتنياهو.وقال في منشور على فيسبوك ”ضميري لا يسمح لي بالبقاء في حكومة تمنع الاحتجاجات...حتى في أحلك الأوقات..نتنياهو يدير البلاد وفقا لمصالحه السياسية“.وزامير عضو في حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه بيني جانتس وزير الدفاع ومنافس نتنياهو في الانتخابات.ويواجه نتنياهو منذ أشهر احتجاجات على طريقة معالجته لأزمة كورونا وعلى مزاعم بالفساد ينفي تورطه فيها.والتشريع الذي أقره الكنيست يوم الأربعاء يحظر على الإسرائيليين تنظيم مظاهرات في شوارع تبعد أكثر من كيلومتر عن منازلهم في إجراء قالت الحكومة إنه يهدف إلى الحد من تفشي إصابات كوفيد-19 ضمن تشديد لإجراءات عزل عامة فرضت منذ 18 سبتمبر أيلول لمكافحة موجة ثانية من التفشي.وقالت الحكومة إن القانون الجديد يهدف للحد من انتشار المرض لكن منتقدين قالوا إن الغرض منه منع الاحتجاجات قرب مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس.تغطية صحفية رامي أيوب وستيفن فاريل - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي

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