2020/10/02 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مستشار في البيت الأبيض: ترمب سيوقف حملته الانتخابية 10 أيام بعد إصابته بفيروس كورونا

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