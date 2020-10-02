الصميدعي: الميليشيات أوصلت رسالة بأن أربيل ليست آمنة للبعثات الدولية

2020/10/02 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير العراقي الأسبق لدى واشنطن سمير الصميدعي أن محاولة استهداف قاعدة التحالف الدولي قرب مطار أربيل جاءت بعد تلميحات البعثات الدبلوماسية بإغلاق مقارها في العاصمة بغداد ونقلها إلى أربيل، في رسالة من قبل الميليشيات بأن أربيل أيضاً ليست آمنة للبعثات الدولية.

وأكد الصميدعي، أن العراق محتل من قبل الميليشيات غير المنضبطة وغير الخاضعة للإرادة العراقية، وهذه الميليشيات لديها السلاح الذي يمكنها من إحداث الأذى للناس وإرهابهم، وهي تخضع لإرادة خارجية، وبالتالي هي بمثابة جيش احتلال.

مبيناً بأن الحكومة العراقية لا مناص لها إلا مواجهة تلك الميليشيات وتطهير العراق من سيطرتها واحتلالها، رغم أنها لن تكون مسألة سهلة لكون قوات الجيش قد أُهمل تسليحها فيما تم تسليح تلك الميليشيات بشكل كبير.

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