أصالة توجه رسالة مؤثرة لابنتها “شام” بعد إنفصالها

2020/10/02 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ وجهت الفنانة السورية أصالة ،رسالة حب ودعم لابنتها شام الذهبي، عبر خاصية “ستوري” لحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، قائلة :” شامي ملاكي من يوم ولدت وهي النور اللي بيعلي وبيحلي بحياتي..شامي عمرها ماسألتني لتعرف جواب بتعرفني وبتعرف المؤشر اللي من خلاله أنا بتعامل أو بتعايش”.وتابعت:” وبتعرف ملاكي بكل ثقة تتحكم […]

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