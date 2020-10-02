المنافذ الحدودية تكشف ايرادات شهر ايلول

2020/10/02 | 19:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، تحقيق اكثر من 100 مليار دينار من الايرادات الضريبية والكمركية في شهر ايلول.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (2 تشرين الثاني 2020)، ان "مجمل الإيرادات المتحققة من الإيرادات الكمركية والضريبية لشهر ايلول لعام 2020 بلغت (100,979,929,000) مليار دينار عراقي والناتجة عن حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية".

واضافت، ان "الهيئة تؤكد سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف جهود كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".

ا.ح

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