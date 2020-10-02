كيف تحافظ على صحة عينك في الخريف

2020/10/02 | 19:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في العين، مع تقلبات الفصول، والتي تزداد في فصل الخريف.

وحذر أطباء من عدم الاهتمام بالعين في هذا الفصل، لأن الرياح المحملة بالأتربة والغبار تصيب العين ببعض الأعراض المزعجة، مثل الالتهاب والجفاف والتورم والحكة، بحسب موقع “أوول أبوت فيجن”.

وقدم الخبراء عدة نصائح للحفاظ على العين خلال فصل الخريف، وهي:

– النظارات الشمسية

ارتداء نوع جيد من النظارات الشمسية، يمنع الأتربة المتناثرة في الهواء الجوي من التسلل إلى داخل العين.

– تناول الماء

تناول ما لا يقل عن 8 أكواب يوميا من الماء، عمل على ترطيب العين وحمايتها من الإصابة بالجفاف.

– الكمادات الدافئ

استخدامها فور العودة من الخارج بشكل يومي، يخلصك من الأتربة العالقة بها وتعمل على تهدئة الأعراض المزعجة التي تسببت فيها، مثل الالتهاب والتورم.

– النظام الغذائي الصحي

يحتاج الجسم في الخريف لمزيد من الفيتامينات والمعادن الموجودة بوفرة بالخضروات والفواكه، والتي تجعله قادرا على الحفاظ على صحة العين وحمايتها من الإصابة بالأمراض.

– زيارة الطبيب

تجعلك قادرا على تفادي مضاعفات خطيرة بعد الإصابة بأي أعراض في عينك، والحصول على العلاج المناسب في وقت مبكر.

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