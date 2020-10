2020/10/02 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن حالتها لا تدعو للقلق حاليا إثر إصابتها وزوجها بفيروس كورونا المستجد.



وقالت ميلانيا عبر تدوينة تابعها "ناس" (2 تشرين الاول 2020): "شكرا لكم جميعا لإظهاركم حبكم لنا.



لدي أعراض طفيفة لكن يعتريني شعور جيد على العموم.



أتطلع للتعافي في أقرب وقت".

Thank you for the love you are sending our way.



I have mild symptoms but overall feeling good.



I am looking forward to a speedy recovery.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلانيا ترامب تغرد من الحجر الصحي عن أعراض كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميلانيا ترامب تغرد من الحجر الصحي عن أعراض كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).