كورونا وترامب واسعار النفط… نبيل المرسومي

2020/10/02 | 19:39 - المصدر: يس عراق

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كتب نبيل المرسومي – خبير اقتصادي:

كورونا تصيب ترامب وتدفع أسعار النفط والأسهم نحو الانخفاض

أدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابته بكوفيد-19 إلى تأثيرات كبيرة في ألاسواق العالمية، شملت النفط والذهب والأسهم.



اذ انخفضت أسعار الأسهم الامريكية والاوربية كما انخفض نفط برنت الى أدنى مستوى في أربعة أشهر مسجلا 39.5 دولار للبرميل فيما انخفض الخام الأمريكي الى 36.8 دولار ،بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وموجة بيع في أسواق السلع ، اذ تراجعت أصول المخاطر في جميع أنحاء العالم، وارتفعت أصول الملاذ الآمن المتمثلة بالدولار الذي ارتفع بنسبة 0.2% ، كما حصل ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب، إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ (الآمن)”.في رد فعل حاد على أخبار إصابة الرئيس ترامب بفيروس كورونا المستجد مما اعطى انطباعا بإحتمال تشديد إجراءات العزل الاقتصادي في الولايات المتحدة وفي خارجها وهو ما يقوض الطلب العالمي على النفط .



ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع إنتاج ليبيا بوتيرة أسرع من توقعات السوق إلى 270 ألف برميل يوميا ، مع تكثيف عمليات التشغيل والتصدير .

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