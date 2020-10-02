الكمارك .. احباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل وتبغ معسل ممنوع من الاستيراد في مركز كمرك ام قصر الاوسط

2020/10/02 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة احباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل وتبغ معسل ممنوع من الاستيراد في مركز كمرك ام قصر الاوسط .وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، انه تم احباط محاولة تهريب (٤) حاويات تحتوي على (٥) سيارات دون الموديل المسموح باستيراده وتبغ معسل ممنوع من الاستيراد ، في كمرك ام قصر الاوسط "./انتهى2

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