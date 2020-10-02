الحشد الشعبي يرد على اتهامات امتلاكه سجونا سرية بديالى

2020/10/02 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

نفى الناطق باسم الحشد الشعبي في محور ديالى، صادق الحسيني، اليوم الجمعة، امتلاك الحشد سجونا سرية داخل المحافظة، فيما أكد أن المعتقلين خلال العمليات العسكرية يسلمون إلى القوات الأمنية بمحاضر رسمية.

وقال صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطابور الخامس المرتبط بداعش، ينشر بين فترة واخرى شائعات مغرضة حول امتلاك الحشد الشعبي في ديالى سجونا سرية"، لافتا الى ان "ما ينشر اكاذيب وافتراءات مسمومة يراد منها الاساءة لقوة وطنية قدمت انهر من الدماء الزكية من اجل امن واستقرار البلاد".

واضاف الحسيني، أن "الحشد الشعبي ومنذ تشكيله عام 2014 لا يملك اي سجون او معتقلات سواء في ديالى او غيرها، وكل من يتم اعتقاله خلال العمليات العسكرية والمداهمات يتم تسليمهم فورا لقوات الشرطة وفق محاضر رسمية"، مؤكدا أن "الحشد واضح جدا في ملف السجون، وهو قوة قتالية واضحة المهام".

وأشار إلى أن "محاولة خداع الراي العام من خلال اكاذيب وافتراءات تتكرر في الاشهر الأخيرة، جزء من هجمة شرسة يتعرض لها الحشد من قبل الطابور الخامس وداعميه من التنظيمات المتطرفة، بسبب دوره الحشد الكبير في مواجهة الاهاب وتحقيق نتائج مهمة في الاشهر الماضية".

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