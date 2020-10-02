2020/10/02 | 19:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

بين عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر ، ان” محافظتي نينوى وكركوك عرقلا تمير قانون الانتخابات بسبب التنوع والتنازع في بعض المناطق “، موضحا ان” الحد الأقصى للتصويت على القانون يوم 10 من الشهر الحالي للدوائر الانتخابية”.

وقال خدر في تصريح لـ”خبر برس” ان اللجنة القانونية قدمت جملة من المعايير منها، الجغرافي والتوقيتات وغيرها، مبينا ان” الحد الأقصى للتصويت على القانون يوم 10 من الشهر الحالي للدوائر الانتخابية”.

وأشار الى ان ” الكرة في ملعب الكتل السياسية وهناك اجتماعات مستمرة للتوصل لاتفاق بين الكتل على صيغة للدوائر الانتخابية، لافتا الى ان” المعرقل في تمرير قانون الانتخابات هو محافظتي نينوى وكركوك بسبب التنوع والتنازع في بعض المناطق “.

وأوضح ان الأقليات الموجودة في تلك المناطق المتنازع عليها يجب ان يكون لهم ضمان حقيقي في الانتخابات المقبلة، موضحا ان” نص المادة 15 اشارت الى الدوائر المتوسطة بما يقارب 5 دوائر، مبينا ان” محافظتي نينوى وكركوك لديها خصوصية ويجب ان تكون مراعاة للخصوصية بحسب المعايير التي وضعتها اللجنة القانونية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية لـ(واخ): نينوى وكركوك عرقلا تمرير قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية لـ(واخ): نينوى وكركوك عرقلا تمرير قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).