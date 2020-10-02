دولة أوروبية تتجه نحو فرض حالة الطوارئ بسبب كورونا

2020/10/02 | 19:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، انها تعتزم تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد حتى 31 كانون الثاني 2021.

وقال رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد قمة للاتحاد الأوروبي اليوم، (2 تشرين الأول 2020)، أن الحكومة تدرس اقتراحا بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 كانون الثاني المقبل.

ومن المقرر أن تنقضي حالة الطوارئ الحالية في 15 تشرين الأول الجاري.

وحالة الطوارئ رد فعل شائع على كوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة، وتسمح للسلطات العامة بالتحرك بشكل أسرع وتجاوز الإجراءات الروتينية.

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