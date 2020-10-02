2020/10/02 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة أخرى تثير رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت الجدل في البلاد بعد الإعلان، الجمعة، عن لقاء جمعها بأحد أبرز قادة ميليشيا كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي الملقب بأبو فدك والمصنف على قائمة الإرهاب الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الخالة أم فدك".. ممثلة أممية تشعل حالة غضب عارمة في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الخالة أم فدك".. ممثلة أممية تشعل حالة غضب عارمة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).