الموارد المائية تكشف عن خطة لزراعة ٥ ملايين دونم من المحاصيل الشتوية في العراق

2020/10/02 | 19:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الجمعة، عن خطة لزراعة ٥ ملايين دونم من المحاصيل الشتوية، بعد "النجاح" بزراعة ٢،١ مليون دونم للمحاصيل المتنوعة في الموسم الصيفي.

واشار الحمداني في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إلى "السيناريوهات المتعددة لتشغيل وادارة الموارد المائية للعراق، لتلبية الاحتياجات المائية المتنوعة من ضمنها لزراعة 5 ملايين دونم من المحاصيل الشتوية فضلاً عن السيطرة والخزن للإيرادات المائية المتوقعة خلال الموسم الشتوي المقبل".

واضاف ان "الموسم الصيفي الحالي يعد موسما ناجحا، اثمر عن تلبية الاحتياجات المائية كافة لاسيما لذنائب الأنهر في محافظات البصرة وذي قار والمثنى وانجاز زراعة 2,1 مليون دونم للمحاصيل المتنوعة"، مردفا "فقد كان توجه الوزارة ومنذ بدء الموسم الصيفي الحالي بتنفيذ حملة واسعة لإزالة التجاوزات على الحصص المائية والانهر وبالتعاون مع الجهات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى وبخطوات حثيثة ومستمرة، التي من شأنها تعزيز دور الوزارة في ادارة الموارد المائية والسيطرة على الاستهلاكات خلال السنة المائية الجديدة والسنوات التي تليها".

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