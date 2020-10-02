2020/10/02 | 20:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع - سحر الابراهيمي

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن إنشاء أربعة مصانع للأوكسجين، فيما حذرت من موجة جديدة لجائحة كورونا في فصل الشتاء المقبل.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من نسب الشفاء العالية، وتراجع أعداد الوفيات"، مرجعاً سبب الارتفاع بالإصابات إلى وجود "تهاون من قبل المواطن في الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، الذي يمثل أمراً مقلقاً ولاسيما وإننا مقبلون على زيارة الأربعينية".

وحذر التميمي من "ارتفاع الإصابات في موسم الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة على منوال البلدان الأخرى من مثيل إنجلترا، وإيطاليا، وفرنسا، ودول الجوار مثل إيران، والأردن"، مؤكداً أن "التزام المواطن بالإجراءات الوقائية هو المحدد الأساسي بتقليل الإصابات بالفيروس".

وأضاف، أن "هناك مشكلات كبيرة بموضوع الأوكسجين، وأن الوزارة اتخذت قرارات سريعة من أجل إنشاء معامل للأوكسجين"، مفصحاً عن "أربعة معامل رئيسية بالعراق ستنشأ لتكون ساندة لجهود وزارة الصحة، والاستغناء عن استيراد الأوكسجين من خارج العراق".

وفيما يخص الزيارة الأربعينية أشار التميمي إلى أن "الوزارة ناقشت الاستعدادات اللازمة للزيارة، وأرسلت الفرق الطبية إلى محافظة كربلاء المقدسة لتغطية الخدمات الطبية، ولاسيما وإن هذه الزيارة تأتي مع هذه الجائحة الوبائية الكبيرة"، مبيناً أن "الوزارة وفرت جميع الإمكانيات لدائرتي صحة بغداد الرصافة والكرخ اللتين ستكونان ممر المحافظات إلى كربلاء، وكذلك الحال في محافظات بابل، والنجف الأشرف، فضلاً عن توفير العدد المختبرية التشخيصية، والأدوية والأسرّة، وأجهزة التنفس الصناعي، والفرق الطبية، وفرق التوعية الصحية، والتنسيق مع الجهات المعنية لغرض تقديم الخدمات المثالية للزائرين".



مؤكداً وجود "تنسيق كبير مع العتبتين المقدستين العباسية والحسينية، وهناك جهود كبيرة أيضاً مع هيأة المواكب التي تم من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعليمات وزارة الصحة المفروض توفرها في كل موكب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يكشف عن إنشاء أربعة مصانع للأوكسجين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يكشف عن إنشاء أربعة مصانع للأوكسجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).