وزير خارجية العراق يدعو آذربيجان وأرمينيا الى تجنب الحرب

2020/10/02 | 20:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، طرفي النزاع (آذربيجان وأرمينيا) إلى الارتكان إلى المفاوضات، واعتماد الحلول السياسية في حلحلة الخل...

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