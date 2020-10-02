قصف جوي لمواقع لداعش بين ديالى وصلاح الدين

2020/10/02 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / نفذ الطيران الحربي ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع مهمة لداعش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين .وقال محمد ضيفان القيادي في الحشد العشائري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الطيران الحربي قصف مواقع مهمة لداعش في / 15 / قرية حدودية خالية من السكان بين محافظتي ديالى وصلاح الدين ".واضاف :"ان الضربات الجوية تهدف لتأمين حدود ديالى من الهجمات الارهابية وتطهير القرى ومسكها بشكل كامل من قبل القوات الامنية ، تمهيدا لاعادة الاسر النازحة اليها "./انتهى

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