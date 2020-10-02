البيت الابيض يوضح حالة ترامب الصحية بعد اعلان اصابته بفيروس كورونا

2020/10/02 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وصف البيت الابيض حالة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الصحية ، بعد اعلان اصابته بفيروس كورونا ، بانها :" ذات اعراض خفيفة".وقال كبير موظفي البيت الابيض مارك ميدوز، للصحفيين:" ان ترامب في حالة معنوية جيدة، لكنه يعاني من اعراض خفيفة لفيروس كورونا ".واضاف ميدوز: " ان الرئيس يعاني من اعراض خفيفة، وهو في حالة معنوية جيدة و نشيط للغاية".وكان ترامب (74 عامًا) اعلن اصابته وزوجته بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من اعلان اصابة مستشارته هوب هايكس بعدوى الوباء.وفي وقت سابق، قالت محللة الامن القومي في شبكة / CNN / سامانثا فينوغراد:" ان ترامب يقع ضمن فئة "عالية الخطورة"، بسبب عمره ووزنه، حيث يعاني من السمنة، التي تعد عامل خطر لاعراض فيروس كورونا الاكثر حدة "./ انتهى

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