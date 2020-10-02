صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”786″ المسجلة اليوم

2020/10/02 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 786 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 595 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 786 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 595 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 39 حالة

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قطاع بغداد جديدة 19 حالة

قطاع الاعظمية 44 حالة

قطاع الاستقلال 88 حالة .





قطاع البلديات الثاني 40 حالة .





قطاع الشعب 40 حالة .

قطاع البلديات الاول 58 حالة

قطاع المدائن 99 حالة

قطاع النهروان 115 حالة

قطاع الصدر 53 حالة

– 191حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 55 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



قطع 74 .



الحبيبية , الكيارة , جميلة .



الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 .



541 , 538 , 537 , 532 , 517 , 550 , 544 حي طارق

, 345, 357 .



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320 , 328 ,331 الشعب 12 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي ,333 ,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , المعسكر , , الزراعي , 771 , البلديات 15

, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503, •

الامين 11 حالة محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 8 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 11 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 957 , 918 , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 12 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , راس الحواش , 311 , الاعظمية 13 حالة محلة, 314

العبيدي 12 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769 , •

الطالبية 5 حالة محلة 323 , 320 , 324 , 321 , •

. حي الزهراء 6 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

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ام الكبر والغزلان 4 حالات محلة 345 , 337 ,

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الراشدية 3 حالات / قرية عباس

الحسينية 5 حالات محلة , 222 , 215 .



215 , 217 ,

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 46870 توفي منهم1253 للاسف فيما اكتسب الشفاء 38794 ومتبقي قيد العلاج 6823”.





ودعا الساعدي المواطنين، الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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