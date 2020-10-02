الاقتصاد النيابية.. لدينا اطلاع واسع على عمليات تهريب السكراب

2020/10/02 | 20:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، ان لديها اطلاع واسع على عمليات تهريب السكراب، مشيرة الى اعداد تقرير مفصل عن ملف السكراب وعمليات التهريب التي تشهدها بعض المحافظات.

وقال عضو اللجنة علي اللامي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (2 تشرين الاول 2020)، إن "اللجنة لديها اطلاع واسع على عمليات التهريب في ملف السكراب في عدد من المحافظات".

وأضاف، أن "اللجنة سترفع تقريرا إلى هيئة النزاهة يتضمن حجم التهريب والجهات المشخصة والمقصرة في ذلك وكيفية وصول الشاحنات المحملة بالحديد من البصرة ومحافظات أخرى إلى معمل الحديد والصلب في أربيل والسليمانية".

واوضح، أن "اللجنة العليا لمكافحة الفساد مطالبة بالتحقيق في ملف تهريب حديد السكراب في محافظات عدة من بينها البصرة ونينوى".

وتابع، ان "استثمار حديد السكراب من شأنه تحريك الجانب الاقتصادي وتغطية احتياجات البلد من إنتاج الحديد والصلب".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت نقلا عن مصادر في قطاع تجارة الخردة في العراق أن فصائل عراقية مسلحة تستخدم نفوذها المتنامي، بل وتلجأ أحيانا للترهيب، لاحتكار سوق السكراب والسيطرة على نقل المعادن الخردة من المدن التي لحقت بها أضرار مثل الموصل إلى شمال العراق الذي يديره الكرد حيث يتم شراؤه وصهره.

ا.ح

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