2020/10/02 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد صدر الفيديو عقب أسبوع من إعداد النيابة العامة التركية للائحة ثانية من الاتهامات ضد ستة سعوديين جدد مشتبه هم، على صلة بمقتل خاشقجي في إسطنبول عام 2018.

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