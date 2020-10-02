العراق لـ اذربيجان: لا نرى في الحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف

2020/10/02 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، طرفي النزاع (آذربيجان وأرمينيا) إلى الارتكان للمفاوَضات، واعتماد الحُلُول السياسيّة في حلحلة الخلاف الدائر بينهما؛ استناداً إلى مبادئ القانون الدوليّ، والقرارات الدوليّة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأذريّ جيحون بيراموف، لإطلاع العراق على صورة الأزمة بين البلدين، والجُذُور التاريخيّة للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن”.

وشدد حسين،بحسب البيان، على” ضرورة رجوع طرفي النزاع إلى طاولة المُفاوَضات”، مشددا انه “من تجاربنا السابقة، ونتيجة لتعرّض المنطقة إلى حُرُوب عديدة، واستناداً إلى مبادئنا فإنّنا لا نرى في العنف والحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف”.

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