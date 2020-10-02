كربلاء... زيارة الاربعين افتقدت النكهة الايرانية

2020/10/02 | 20:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عام 2003 تعود زوار الاربعين في محافظة كربلاء المقدسة على المشاركة الواسعة لزوار الجمهورية الاسلامية الايرانية , حيث يدخل اكثر من 2 مليون زائر الى كربلاء , لتمتلئ بهم الفنادق والمنازل التي اعتاد اصحابها ايجارها للزائرين , فيما يفترش الالاف منهم الازقة والارصفة , والحدائق العامة والجزرات الوسطية كمأوى لهم , ومنهم من يجلبون معهم عجلات كبيرة مصممة على شكل حمامات رجالية ونسائية يتوفر فيها الماء الساخن , ويتخذون من منطقة حي النقيب مكان لهم ( 500 متر يبعد عن مرقدي الامامين الحسين والعباس عليهما السلام ) , ينصبوا مواكبهم العديدة التي توفر الغذاء والشراب والمأوى للزائرين خاصة الإيرانيين .

وكانت السلطات المحلية تقوم بقطع الطرق بوقت مبكر لكثرة الزائرين , فيما هذه السنة , مازالت الطرق اغلبها مفتوحة امام العجلات باستثناء مركز المدينة القديمة .

عدم مشاركة الايرانيين هذا العام جاءت بسبب الوضع الصحي بانتشار جائحة كورونا في العام , ومنها ايران والعراق , حيث قرر الأخير عدم استقبال الزائرين الاجانب خوفا من انتشار الوباء بين الحشود الكبيرة للزائرين .

هذا وتعد زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام من اهم واكبر الزيارات الدينية لدى المسلمين، خاصة الشيعة منهم، حيث اعتاد الملايين منهم من داخل وخارج العراق على احياء هذه التظاهرة في مشهد يتكرر كل عام في مثل هذه الايام , في تقليد لا يتركوه مهما كانت المخاطر، التي تتمثل باستهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية , وتحديهم للتقلبات المناخية القاسية، وهم يقطعون مئات الكيلومترات للوصول الى محافظة كربلاء المقدسة التي تحتضن مرقدي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام .

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء‌

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