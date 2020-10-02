سورجي: بابا شيخ ساهم في ترسيخ التعايش بين المكونات

2020/10/02 | 20:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني برقية تعزية الى عائلة الفقيد الأب الروحي للكورد الإيزديين بابا شيخ خرتو حاجي اسماعيل، مؤكداً انه كان شخصية عملت وساهمت من أجل ترسيخ مفاهيم السلام والتعايش بين جميع المكونات.

وقال سورجي في برقيته: ان رحيل بابا شيخ في هذا الوقت، يعد خسارة كبيرة للشعب العراقي عموماً، والكورد الإيزديين بشكل خاص، كونه كان شخصية عملت وساهمت وضحّت كثيراً من أجل نشر مفاهيم السلام والتعايش السلمي بين جميع المكونات في العراق.

وقدّم سورجي تعازيه الحارة نيابةً عن أعضاء وكوادر مركز تنظيمات 20 قره جوغ لعائلة الفقيد والشعب الإيزديين لهذا المصاب الجلل.



داعياً الى ضرورة البقاء على نفس النهج الذي سار عليه الراحل بابا شيخ في ترسيخ مفاهيم السلام والوئام بين جميع الطوائف والمكونات.

PUKmedia / المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ‌

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