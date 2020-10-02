2020/10/02 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / القت القوات الامنية القبض على اثنين من ناقلي المخدرات في ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة امنية مشتركة القت القبض ، بكمين محكم ، على اثنين من ناقلي المواد المخدرة قرب ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى".واضاف :" ان معدلات ترويج المخدرات في ديالى انخفضت ، بعد الاطاحة بالعديد من مروجي وناقلي المخدرات "./انتهى

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