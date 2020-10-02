صباح العكيلي : تأخير الرواتب ..جريمة كبرى على البرلمان ان لايكون طرفا فيها

2020/10/02 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وصف عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / صباح العكيلي تأخير رواتب الموظفين ، بانه :" جريمة كبرى وورقة ضغط حكومية مستمرة على البرلمان ".وقال العكيلي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان موضوع العلاقة بين الحكومة والموظف هو عقد ، فمادام الموظف ملتزما تجاه واجبه ودوامه ، من واجب الحكومه تسديد رواتبه" . واضاف :" ان تأخير الرواتب لم تكن له سابقة في احلك الظروف التي مر بها البلد ، خاصة فترة داعش ، والتزام الحكومة مع الموظفين استمر حتى في المناطق المحتلة حينها قامت بتسديد الرواتب بطرق شتى ".واوضح :" ان مايثير استغرابنا واستغراب الجميع ، ان الامر حدث مرتين خلال ثلاثة اشهر ، وهي ورقة ضغط على مجلس النواب لتجديد القروض للحكومة ، وهذا يجعلنا في مشكلة مستقبلية بتعريض البلد لمخاطر الاقتراض وفوائده التي ستصبح عالة على الجيل القادم ، وتجرنا الى مصائب كثيرة ".وناشد العكيلي اعضاء البرلمان عدم التصويت على اي اقتراض وتأدية واجبهم الذي يمليه ضميرهم عليهم ، مبينا :" ان الحكومة ، اذا ارادت ان تخالف هذا الرأي وتقترض بمخالفة قانونية ،فالمخالفات للدستور وللقوانين التي صوت عليها البرلمان كثيرة جدا ،واذا كانت القروض واحدة منها فلتكن بعيدة عن تصويت مجلس النواب".ودعا الحكومة الى :" ان تصارح الشعب وتكون واضحة في اسباب هذا التأخير، لان الرواتب خط احمر "./انتهى3

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