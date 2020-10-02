‏روما يضم مايورال من ريال مدريد على سبيل الإعارة

2020/10/02 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلن نادي ريال مدريد، رسميًا مساء اليوم الجمعة، رحيل لاعب جديد عن صفوفه، ليخوض تحديًا جديدًا في الدوري الإيطالي وقال النادي الملكي الإسباني، في بيان له عبر موقعه الرسمي، إنَّ مهاجمه بورخا مايورال، رحل إلى نادي روما، على سبيل الإعاردة لمدة موسمين، وحتى صيف 2022.ولم يكشف الريال عن أي تفاصيل مادية […]

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