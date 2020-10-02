بغداد على خط الأذرية الأرمينية.. وفؤاد حسين يحث الطرفين على اللجوء إلى الحوار

2020/10/02 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث وزير الخارجيّة فؤاد حسين كلا من آذربيجان وأرمينيا على اللجوء للمُفاوَضات، واعتماد الحُلُول السياسيّة في حلحلة الخلاف الدائر بينهما.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، ان حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأذري جيحون بيراموف، كان الهدف منه إطلاع العراق على طبيعة الأزمة بين البلدين، والجُذُور التاريخيّة للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن، مبينة ان وزير الخارجية دعا طرفي النزاع الى الرُّجُوع إلى طاولة المُفاوَضات وإيجاد الحلول السلمية للأزمة.

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